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الجامعة العربية ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى السودان للإسهام في حل الأزمة

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الجامعة العربية ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى السودان للإسهام في حل الأزمة الجامعة العربية ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى السودان للإسهام في حل الأزمة
يلتقي قيادات المكونات المختلفة

الجامعة العربية ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى السودان للإسهام في حل الأزمة

قررت جامعة الدول العربية، اليوم (السبت)، إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان؛ لتقريب وجهات النظر بين الفُرَقاء المدنيين والعسكريين للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقالت الجامعة العربية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "بناء على تكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، يتوجه وفد عالي المستوى من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد؛ للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

وأشارت إلى أن المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة؛ بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقّعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.

وبيّنت أن الوفد سيصل إلى الخرطوم مساء اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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