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"الجوازات": "مقيم" تُمَكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير العاملين دون الحاجة لمراجعتنا

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"الجوازات": "مقيم" تُمَكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير العاملين دون الحاجة لمراجعتنا "الجوازات": "مقيم" تُمَكّن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير العاملين دون الحاجة لمراجعتنا
يحتوي على المعلومات الأساسية عنه ويُعد مستندًا رسميًّا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات

أكدت الجوازات ، أن البوابة الإلكترونية "مقيم" تُمَكن أصحاب المنشآت من إصدار تقرير عن أحد العاملين لديهم؛ لتقديمه إلى الجهات الطالبة، دون الحاجة لمراجعة الجوازات وتوثيقه.

ولفتت الجوازات إلى أن تقرير "مقيم" يحتوي على المعلومات الأساسية عن المقيم، ويُعد مستندًا رسميًّا ومعتمدًا من المديرية العامة للجوازات.

وأضافت عبر إنفوجرافيك نَشَرته في حسابها بتويتر، أنه لا يلزم زيارة إدارة الجوازات لتوثيق التقرير، ويمكن التحقق منه عن طريق رابط البوابة الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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