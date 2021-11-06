أختي متزوجة ولا تظهر بالحجاب فهل أمنعها؟ إليك إجابة "المطلق"

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زاد بأن عمرها ثلاثين والوالد متوفى وطلب معرفة ما الواجب فعله

رد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على مُستفْتٍ سأله عن حكم منْع أخته المتزوجة من الظهور بدون الحجاب الشرعي، قائلًا إنها "أصبحت مسؤولة عن نفسها".

جاء ذلك في برنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام" ردًّا على متصل سأله: "أنا أختي متزوجة ووالدي متوفى، وأختي ما تظهر بالحجاب الشرعي؛ فهل يحق لي أن أمنعها؟ وما الواجب عليّ أن فعله؟".

ورد "المطلق" على سؤال السائل بعد معرفته بأن عمرها ثلاثين سنة، مكررًا: "هي مسؤولة عن نفسها".