نائب: إطلاق المنصة الأممية للمهاجرين تأكيد على احترام حقوق الإنسان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن إطلاق المنصة الأممية للاجئين والمهاجرين في مصر، يعتبر حدث سياسى كبير يؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على ترسيخ احترام حقوق الانسان لكل من يعيشون داخل مصر.

و اضاف «قورة» في بيان له اصدره اليوم السبت، أن مصر شطبت من قاموسها كلمة اللاجئين وهناك مايقرب من 6 ملايين من الاجانب والعرب والافارقة داخل مصر ولاتوجد مخيمات لأى اجنبى داخل مصر وانما جميع من يعيشون على ارض مصر يعتبرهم جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية أشقاء لهم ويتمتعون بكل شئ سواء في الرعاية الصحية أو التعليم وغيرها من الخدمات الاخرى مثلهم مثل كل المصريين.

وأشار «قورة» إلى اهمية تأكيد السفير سامح شكرى في كلمته وزير الخارجية التي ألقاها بهذه المناسبة، على كون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد، اعتمدت الحكومة نهجًا شاملاً للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخرطت على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، وأنه لطالما اعتقدنا أن الحوكمة الرشيدة للهجرة تُمثل مكسبًا ثلاثيًا لدول المصدر والمقصد والمهاجرين وأنه على مدى عقود، استضافت مصر المحتاجين للحماية واعتمدت نهجًا قائمًا على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في تقاسم منافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعد المنصة المشتركة مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة في مصر لدعم التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وتسعى إلى تعزيز التنسيق وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب تنموية مستدامة للاجئين والمهاجرين، وتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة لهم.

وتوفر المنصة فرصة لتحليل احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم، والنظر في سياق السياسات والإطار التشريعي والعملي، إلى جانب تعبئة المزيد من الموارد بهدف ضمان استدامة الجهود الإنسانية وتأثيرها على المدى الطويل.

كما أن دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة يمثل أولوية للمنصة، حيث أن هذين المجالين يشكلان حجر الزاوية لضمان خلق آفاق مستقبلية أفضل للمهاجرين واللاجئين.