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هل تختفي الإسكندرية من الخريطة بفعل التغيرات المناخية؟ (تفاصيل)

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هل تختفي الإسكندرية من الخريطة بفعل التغيرات المناخية؟ (تفاصيل) هل تختفي الإسكندرية من الخريطة بفعل التغيرات المناخية؟ (تفاصيل)

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حاول الدكتور جاد القاضي بث الطمأنينة بين المواطنين، بعد تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن احتمالات غرق محافظة الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر «mbc »، مساء الجمعة: «ياريت الناس تتطمئن.. الدنيا مش هتغرق».

وأضاف أن ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أربع درجات بحلول عام 2100 سيؤدي إلى زيادة منسوب سطح البحر، لكن لن يؤدي إلى غرق الإسكندرية.

وأكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية وتأثيراتها، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة للمتجددة.

وأشار إلى ضرورة المحافظة على درجة حرارة الأرض، وأن تلتزم الدول الصناعية الكبرى بالعمل على خفض انبعاثاتها.

«هذه التصريحات حق يراد به باطل»، تلك هي الكلمات التي اختار الدكتور «القاضي»، دحض تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على اختفاء الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية، الأيام الماضية.

واستكمل كلماته موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ذوبان الجليد، ما يؤدي إلى تصاعد منسوب البحر، وهذا من شأنه أن يؤثر على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن وصول درجة الحرارة 4 درجات، قد يؤدي إلى هبوط المدن الساحلية بعد 100 أو 200 عام.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» إلى أن الدول تضع خطط للحفاظ على السواحل المصرية من التآكل، خاصة أن هناك استثمارات مهولة من مع الشركات والقطاع الخاص على السواحل المصرية.

وأشار إلى أنه لابد من وضع استراتيجية لمواجهة مخاطر ارتفاع سطح البحر أو هبوط الدلتا.

وقبت تلك التصريحات، أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، خلال منشور له عبر «فيسبوك»، أن التغييرات المناخية التي يشهدها العالم وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، لن تفضي إلى اختفاء وغرق الإسكندرية.

وأشار إلى أن معظم مدينة الإسكندرية تقع على حاجز بحري جيري تكون من الأمواج البحرية يتراوح ارتفاعه بين 5- 30 مترا، وعرضه 3-4 كم، ويمتد من أبوقير شرقا نحو العلمين، مؤكدا أنه يحمى مساحة كبيرة منخفضه تصل إلى دمنهور جنوبا.

وأوضح أن هذا الحاجز البحري أحد 7 حواجز جيرية تنتشر غرب الإسكندرية، وكشف أن المنطقة الخطرة المعرضة للتأثر بالتغيرات المناخية هي منطقة أبوقير، وهى مدخل لمياه البحر نحو شمال الدلتا وجنوب الإسكندرية حتى كفر الدوار وقد تصل إلى دمنهور، والتى يبدأ من عندها إجراءات الحماية حتى بور سعيد شرقاً.

وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد صرح في مؤتمر المناخ بجلاسجو، بأن التغييرات المناخية وارتفاع درجة حرارة العالم، سيؤدي إلى اختفاء ٤ مدن منها الإسكندرية.

المصرى اليوم

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