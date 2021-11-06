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بعد إعلان خطبتها.. مفيدة شيحة تحتفل بتخرج ابنتها منة الله من الجامعة (صور)

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بعد إعلان خطبتها.. مفيدة شيحة تحتفل بتخرج ابنتها منة الله من الجامعة (صور) بعد إعلان خطبتها.. مفيدة شيحة تحتفل بتخرج ابنتها منة الله من الجامعة (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة بتخرج ابنتها، منة الله، من الجامعة البريطانية في ، منذ قليل.

وشاركت بصور معها عبر «انستجرام» وتمسك ابنتها بباقة الزهور بين يديها.

وإنهالت المباركات للمذيعة، التي غادرت برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» نهائيًا مع المذيعة زميلتها سهير جودة، منذ أسابيع.

وكانت «شيحة» أعلنت بشكل مفاجئ ودون أسباب مغادرتها البرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».

وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيسبوك: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا.. وإلى لقاء».

وعقب إعلان مفيدة بساعات، فاجأت الإعلامية سهير جودة، متابعيها بإعلان رحيلها من البرنامج دون ذكر أي أسباب عن الرحيل أو تحديد وجهتها المقبلة.

وكتبت سهير جودة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «رحلتي مع الستات مايعرفوش يكدبوا انتهت.. البرنامج الذي عشت فيه ومعه منذ أن كان وكانت cbc بدايات فكرة لم تولد بعد.. يوليو 2011- سبتمبر 2021».

ومنذ أشهر، احتفلت الإعلامية «شيحة» بخطوبة ابنتها على عبدالرحمن هشام، مالك شركة تسويق، حيث أقيم حفل الخطوبة وسط حضور الأقارب والأصدقاء المقربين.

ونشرت مفيدة شيحه صور من حفل الخطوبة على صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «امبارح أنا كنت أم العروسة».

المصرى اليوم

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