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قمة مانشستر.. السيتي يتقدم بهدف ذاتي على اليونايتد

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قمة مانشستر.. السيتي يتقدم بهدف ذاتي على اليونايتد قمة مانشستر.. السيتي يتقدم بهدف ذاتي على اليونايتد

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تقدم فريق مانشستر سيتي، على مُضيفه مانشستر يونايتد بالهدف الأول خلال المباراة الجارية الآن على ملعب أولد ترافورد، في إطار الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم السيتي بالهدف الأول عن طريق مدافع مانشستر يونايتد «إيريك بايلي» في الدقيقة 7 من زمن المباراة، بعد عرضية من جناح السيتي كانسيلوا، يخطئ بايلي في تشتيت الكرة لتسكن شباك دي خيا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: دياز، كانسيلو، ستونز، والكر.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، جوندوجان قبل فودين، دي بروين.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.

بينما جاء تشكيل اليونايتد:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، بايلي، ماكتوميناي.

خط الهجوم: رونالدو، جرينوود.

المصرى اليوم

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