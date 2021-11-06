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عضو «صناعة النواب» يطالب بإعادة هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

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عضو «صناعة النواب» يطالب بإعادة هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي عضو «صناعة النواب» يطالب بإعادة هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي

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طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحقيق التنمية الصناعية وإعادة هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة لما لها من مردود إقتصادى كبير وتساعد على زيادة معدلات النمو الإقتصادي للدولة.

وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت إنه يجب وضع الالية المناسبة التي تساعد هذه المصانع على العودة من جديد لزيادة معدلات الانتاج المحلى بكامل طاقته وهو الأمر الذي يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب بما بساعد على مواجهة شبح البطالة.

ودعا «قريطم» جميع اصحاب المهن والصناعة بالإنضمام للمنظومة الانتاجية الصناعية لكي تتحقق الإستفادة المتبادلة مع الدولة ودفع حركة الانتاج وتشغيل الشباب، ومن ثم دخوله المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن الصناعة هي عصب الدولة ولابد من إهتمام الدولة بهذا القطاع الإستراتيجى الهام.

وأضاف أن الإهتمام بالصناعة سوف يحقق زيادة إنتاجية كبرى ويوفراحتياجات المجتمع والاكتفاءالذاتي والتصدير مما يعود على توفيرعملة صعبة للدولة وللمستثمر وكذالك القضاء على البطالة وتشغيل الشباب والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن المنظومة الصناعية لابد وأن تتواكب مع ٢٠٣٠ التي نحلم أن تصل إلى العالمية وأن تكون قادرة على تحقيق منتجات لديها القدرة على إختراق الإسواق العالمية وهذا ما تستحقه مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس والحكومة الرشيد.

المصرى اليوم

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