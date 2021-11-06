أخبار عاجلة

إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر اعتمرنا وتوكلنا -
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -
"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً -
انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة -
بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي -
"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية -
رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين -
الشباب يواجه أبها وديًّا -
المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا -
"الفتح" يجري تدريباً ضمن استعداداته لمواجهة "الطائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويعدهم بالفوز ببطولتين

Print
حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويعدهم بالفوز ببطولتين حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويعدهم بالفوز ببطولتين

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رسالة لجماهير القلعة الحمراء عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على نظيره في مباراة دربي الكرة المصرية والإفريقية والعربية الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الجمعة.

وأكد حمدي فتحي سعادته الكبيرة بالفوز على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح حمدي فتحي: «الحمد لله على المكسب وأرى أنها خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب الدوري الممتاز».

وأضاف حمدي فتحي أن الفريق لديه تركيز شديد هذا الموسم من أجل تحقيق بطولة الدوري وتعويض جماهيرنا الوفية بعد خسارته الموسم الماضي.

وأضاف: «نعم الفوز اليوم كان مهما جدا، ولكنها مباراة بثلاث نقاط وما زال الموسم في بدايته».

واختتم حمدي فتحي بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي التي تساند الفريق بقوة حتى مع ضياع الدوري الموسم الماضي. مؤكدًا أن الفريق سيكون على قلب رجل واحد من أجل الفوز ببطولة إفريقيا للموسم الثالث على التوالي، وأيضا التتويج ببطولة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

الزمالك يواصل تدريباته غدًا في الثالثة عصرا

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

سيدات يد الزمالك يهزمن سبورتنج في الدوري

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

مران الزمالك .. كارتيرون يجري قياسات بدنية للاعبين

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة

صدمة فى الزمالك .. غرامات مالية جديدة