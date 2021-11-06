حمدي فتحي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ويعدهم بالفوز ببطولتين

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رسالة لجماهير القلعة الحمراء عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على نظيره الزمالك في مباراة دربي الكرة المصرية والإفريقية والعربية الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الجمعة.

وأكد حمدي فتحي سعادته الكبيرة بالفوز على الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح حمدي فتحي: «الحمد لله على المكسب وأرى أنها خطوة مهمة في رحلة استعادة لقب الدوري الممتاز».

وأضاف حمدي فتحي أن الفريق لديه تركيز شديد هذا الموسم من أجل تحقيق بطولة الدوري وتعويض جماهيرنا الوفية بعد خسارته الموسم الماضي.

وأضاف: «نعم الفوز اليوم كان مهما جدا، ولكنها مباراة بثلاث نقاط وما زال الموسم في بدايته».

واختتم حمدي فتحي بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي التي تساند الفريق بقوة حتى مع ضياع الدوري الموسم الماضي. مؤكدًا أن الفريق سيكون على قلب رجل واحد من أجل الفوز ببطولة إفريقيا للموسم الثالث على التوالي، وأيضا التتويج ببطولة الدوري.