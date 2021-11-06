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إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر اعتمرنا وتوكلنا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:31 مساءً
بحضور وزير الرياضة.. انطلاق ورش العمل المشتركة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
"الأهلي" يلاقي "الكويت" الكويتي الأحد المقبل ودياً
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
انطلاق العروض الحية لفريق "ريد بل ريسينغ" لـ"الفورمولا 1" في جدة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
الشباب يواجه أبها وديًّا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
"الفتح" يجري تدريباً ضمن استعداداته لمواجهة "الطائي"
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:29 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
عشرات القتلى في انفجار ناقلة وقود في عاصمة سيراليون
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 02:42 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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