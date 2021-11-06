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نائبة تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

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نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات نائبة تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

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طالبت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنى.

وأشارت النائبة، في بيان السبت، إلى أن تنفيذ هذه التكليفات يكفل استمرار النجاحات الاقتصادية التي حققتها رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصاديات غالبية دول العالم

وأكدت «إسماعيل» أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي خاصة فيما يتعلق بنشاط «صندوق مصر السيادي».

وأشارت النائبة إلى تكليف الرئيس السيسى للحكومة بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية وتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.

المصرى اليوم

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