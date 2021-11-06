«الرعاية الصحية»: نجاح أول عملية استئصال ورم بجذع المخ لطفل بمستشفى «أبوخليفة» بالإسماعيلية

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، السبت، نجاح أول عملية استئصال ورم بجذع المخ لطفل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية داخل مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة إلى نجاح الفريق الطبي لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى طوارئ أبوخليفة في استئصال ورم بجذع المخ لطفل عمره 6 سنوات، كان يعاني من صداع شديد وصعوبة بالبلع وعدم اتزان نتيجة وجود ورم ضاغطًا على كل المراكز الحيوية بجذع المخ.

وأضافت الهيئة أن هذه الجراحة من أصعب وأدق العمليات التي يتم إجراؤها، وأنها أجريت للطفل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية في المستشفى الميكروسكوب والمنظار الجراحي، لافتة إلى أنه تم استئصال الورم واستقرار الحالة الصحية للطفل وإتمام العملية بنجاح، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين لجراحات المخ والأعصاب بالمستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى طوارئ أبوخليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية صرح طبي عظيم يمتلك أحدث التجهيزات الطبية وفقًا للمعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء المحافظة وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة لهم، لافتًا إلى أن المستشفى يتميز بتقديم الخدمات الطبية المتطورة وخاصة في الجراحات المتخصصة، كجراحات المخ والأعصاب والتجميل والأورام وغيرها من الجراحات الأخرى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين الأكثر تميزًا في مصر، بما يضمن توفير المستشفى أفضل خدمة ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكل المتعاملين.