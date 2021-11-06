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الصحف العالمية تتغنى بـ«رابوانا» عمرو السولية ( وصور)

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الصحف العالمية تتغنى بـ«رابوانا» عمرو السولية (فيديو وصور) الصحف العالمية تتغنى بـ«رابوانا» عمرو السولية ( وصور)

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حقق النادي الأهلي الفوز على غريمه التقليدي نادي ، بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 3 من الدوري الممتاز.

تمكن عمرو السولية لاعب النادي الأهلي من صناعة الهدف الثالث، الذي أحرزه محمد شريف في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وتحدثت صحيفة «جيف مي سبورت» الإنجليزية عن الأسيست في عنوان لها:«أفضل رابونا على الإطلاق؟».

الصحف العالمية تتغنى بـ رابونا السولية

وتابعت الصحيفة:«لم تكن المباراة في بدايتها في صالح النادي الأهلي، ولكن في غضون 20 دقيقة، أحرز محمد جبل حارس الزمالك هدف في نفسه، ثم أحرز على معلول ركلة جزاء لتعلن عن الهدف الثاني.»

وأضافت الصحيفة :«وبعد خمس دقائق أخرى صنع عمرو السولية عرضية رابونا بشكل لا يصدق من منطقة الجزاء، لتجد اللاعب محمد شريف في إنتظارها ليعلن عن الثلاثية».

وأختتمت الصحيفة:«كان من الممكن أن يسعد السولية بمثل هذه المهاراة في أي مباراة، ولكنها بلا شك كانت مميزة لأنها أمام منافس الأهلي الشرس».

وعنونت صحيفة «ديتيك كوم» الإندونسية :«رابونا في الديربي؟ إنه حقًا رائع، وإنه أيضًا أسيست».

الصحف العالمية تتغنى بـ رابونا السولية

وأردفت الصحيفة:«إنه ليس مجرد رابونا، ولكنه أسيست حاسم، أنتهى بهدف رائع، في الديربي الذي أُقيم في القاهرة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة، وأنتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5-3».

ويتصدر الأهلي جدول الدوري العام بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما يحل الزمالك خامسًا برصيد 6 نقاط.

المصرى اليوم

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