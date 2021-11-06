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صحيفة سعودية: النصر ينهي اتفاقه مع محمد أبوجبل
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الخميس 17 فبراير 2022 09:17 مساءً
دافئ وغائم جزئيا.. حالة الطقس في الكويت غدا الجمعة 18-2-2022
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الخميس 17 فبراير 2022 09:17 مساءً
إحلال وتجديد الوحدات الصحية في كفرالشيخ بـ14 مليون جنيه
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الخميس 17 فبراير 2022 09:17 مساءً
الشعباني: الظروف لم تخدمنا أمام سيراميكا.. والمصري لا يمثل نفسه فقط في الكونفيدرالية
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الخميس 17 فبراير 2022 09:17 مساءً
سفير مصر بأنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء
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الخميس 17 فبراير 2022 09:17 مساءً
ختام البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب
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الخميس 17 فبراير 2022 09:17 مساءً
فريق بهندسة عين شمس يفوز بتمويل مشروع بحثي للتخفيف من آثار تغير المناخ
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الخميس 17 فبراير 2022 09:01 مساءً
مدير الإدارة التعليمية ببئر العبد يجتمع بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين
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الخميس 17 فبراير 2022 09:01 مساءً
الكرملين يرد على تصريح بايدن حول «مهاجمة روسيا أوكرانيا في الأيام القريبة»
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الخميس 17 فبراير 2022 09:01 مساءً
ختام مبادرة «دورنا» لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء
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الخميس 17 فبراير 2022 09:01 مساءً
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شاهد.. رقصة Riverdance الأيقونية المبهرة في إكسبو 2020 دبي
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السبت 06 نوفمبر 2021 02:36 مساءً
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