شاهد.. رقصة Riverdance الأيقونية المبهرة في إكسبو 2020 دبي

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صحيفة سعودية: النصر ينهي اتفاقه مع محمد أبوجبل -
دافئ وغائم جزئيا.. حالة الطقس في الكويت غدا الجمعة 18-2-2022 -
إحلال وتجديد الوحدات الصحية في كفرالشيخ بـ14 مليون جنيه -
الشعباني: الظروف لم تخدمنا أمام سيراميكا.. والمصري لا يمثل نفسه فقط في الكونفيدرالية -
سفير مصر بأنجولا يوجه الدعوة لبعثة الزمالك على العشاء -
ختام البرنامج التدريبي لأعضاء النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب -
فريق بهندسة عين شمس يفوز بتمويل مشروع بحثي للتخفيف من آثار تغير المناخ -
مدير الإدارة التعليمية ببئر العبد يجتمع بمجلس الأمناء والآباء والمعلمين -
الكرملين يرد على تصريح بايدن حول «مهاجمة روسيا أوكرانيا في الأيام القريبة» -
ختام مبادرة «دورنا» لذوي الاحتياجات الخاصة بشمال سيناء -
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