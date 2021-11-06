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أمريكا.. رصد إصابة "حيوان جديد" بفيروس كورونا لأول مرة

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أمريكا.. رصد إصابة "حيوان جديد" بفيروس كورونا لأول مرة أمريكا.. رصد إصابة "حيوان جديد" بفيروس كورونا لأول مرة
ظهرت عليهما أعراض منها الخمول والسعال وبعض إفرازات الأنف

أمريكا.. رصد إصابة

في تطور يخص وباء كورونا رصده الأطباء البيطريون لأول مرة، انتقلت عدوى الفيروس إلى ضبعين في حديقة حيوان دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

ومنذ ظهر الفيروس أواخر عام 2019، رُصدت إصابات "كوفيد 19" بين أنواع عدة من الحيوانات مثل القطط والكلاب والأسود والنمور؛ لكنها لم تظهر سابقًا في الضباع التي تُعرف بمناعتها القوية.

وبعد إصابة عدد من أسود الحديقة بكورونا، جمع أطباء بيطريون عينات من مجموعة متنوعة من الحيوانات -بما في ذلك الضباع- ليكتشفوا إصابة اثنين منها.

وظهرت على الضبعين المصابين (22 و23 عامًا) أعراض خفيفة، منها الخمول والسعال وبعض إفرازات الأنف؛ إلا أن حديقة الحيوان قالت في بيان إنهما "يتمتعان بصحة جيدة، ويُتوقع أن يتماثلا للشفاء التام".

ويعتقد الباحثون أن الحيوانات يمكن أن تلتقط عدوى كورونا من البشر؛ لكن بناء على المعلومات المتاحة؛ فإن خطر حدوث العكس منخفض جدًّا.

وأوصت وزارة الزراعة الأمريكية الأشخاصَ المصابين بفيروس كورونا، بتجنب الاتصال الوثيق بحيواناتهم؛ لحمايتها من العدوى المحتملة.

وارتبط منذ ظهوره في الخفافيش؛ حيث سادت نظريات أنه نشأ في هذه الحيوانات بكهوف نائية في الصين، وانتقل منها إلى البشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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