أخبار عاجلة

أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون -
وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية -
لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة» -
مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط» -
«النقل» تشدد في الانتهاء من محطة مترو المتحف الكبير -
«عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل -
نائب «وفدى» بـ«الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بدعم مطالبات مصر بخروج المرتزقة من ليبيا -
تجري بروفات يومية.. نفاد تذاكر حفل أصالة بمهرجان الموسيقى العربية -
4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة -
حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

مفاجأة مفاوضات السد مع موسيمانى.. تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.. نشرة الظهيرة

Print
مواضيع متعلقة
تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان

تفاصيل قضاء الداخلية على خط الصعيد وعصابته في جبال أسوان

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

ميدلى كورال جامعة عين شمس المبهر.. ويتألقون فى أنشودة حفل المومياوات العالمى

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

البلاك فرايداى على الأبواب.. حكاية الجمعة السوداء.. عروض عالمية أم كذبة كبيرة؟

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة حتى السبت 13 نوفمبر.. اعرف حالة الطقس