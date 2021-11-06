الاسماعيلى يستعد لطرح أكبر مزايدة رعاية فى تاريخ النادى

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أعلن مصدرمسئول بالنادى الاسماعيلى أن الإسماعيلي بصدد الإعلان عن طرح مزايدة عامة بين أكبر الشركات الرعاية للتعاقد بأكبر عائد مادي في تاريخ النادي بعد إنتهاء تعاقده مع شركة بريزنتيشن بنهاية الموسم السابق ٢٠٢١/٢٠٢٠.

واضاف المصدر المسئول في إطار نهج وسياسة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد برئاسة المهندس يحيى الكومي، لإعادة قلعة الدراويش إلى مكانتها وسط كبار الأندية في مصر والشرق الأوسط، فإن النادي بصدد الإعلان عن مزايدة عامة للرعاية بعد إنتهاء تعاقده مع شركة برزنتيشن سبورت.

ويؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي، عدم تفريطه في حقوق النادي والتعاقد بأكبر عقد رعاية في تاريخه بالعقد الذي يليق بمكانة وتاريخ القلعة الصفراء، بعد إنتهاء عقد شركة برزنتيشن التي تولت رعاية النادي منذ موسم 2014-2015 ولمدة 3 سنوات، ثم تجدد التعاقد في موسم 2017-2018 وحتى الموسم الماضي ٢٠٢١/٢٠٢٠

كما يؤكد مجلس إدارة الإسماعيلي، رفضه المقابل المادي الذي حصل عليه في عقود الرعاية خلال الفترتين كونهما بتوزيع غير عادل في الأموال، خاصة وأن هناك فوارق بينية بين الأندية الكبيرة، بذلك فإن المجلس يعد جماهير النادي العريق بأنه بصدد الإعلان عن جلب أكبر عقد رعاية في تاريخ الإسماعيلي.