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الليلة.. CBC دراما تذيع حفل الفنان وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية

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الليلة.. CBC دراما تذيع حفل الفنان وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية الليلة.. CBC دراما تذيع حفل الفنان وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية

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تعرض قناة cbc دراما حفل النجم وائل جسار، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، السبت.

يقدم وائل جسار خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، خاصة التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور، سواء من أعماله الجديدة أو القديمة، فضلا عن الأغنيات التي تعبر عن محبته لمصر.

يعرض الحفل على قناة «cbc دراما» في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال اليومين الماضيين، حفل الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدما خلالها مجموعة من أبرز أغنياتهما، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

المصرى اليوم

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