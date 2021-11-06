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قال النائب عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار السلع ضعف الرقابة وعدم التزام البعض بتدوين الأسعار على السلع.

أضاف «خضراوى» في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: «ما هي الاسباب الحقيقية وراء عدم الالتزام من جميع بائعي السلع الغذائية والمنتجات الصناعية بتدوين الاسعار على مختلف السلع والمنتجات الصناعية».

وطالب النائب في طلبه، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ صرف السلع والمخابز البلدية، لضبط المتلاعبين بأموال الدعم ومرتكبي حالات الغش التجاري، وكذلك محتكري السلع وتحرير محاضر جميع المخالفين وإحالتهم فورا إلى جهات التحقيق مع التحفظ على السلع المنتهية الصلاحية مشيرا إلى أنه لايوجد أي مبرر لارتفاع اسعار بعض السلع خاصة أن هناك كميات كبيرة من المعروض من مختلف السلع الاساسية والغذائية وغيرها .

وتابع «خضراوى»: «لابد من مواجهة بعض البائعين الذين يقومون ببيع بعض السلع باوزان على غير حقيقتها، فهناك من يقومون بعرض السلع المعبأة في عبوات على اساس انها كيلو جرام ولكن وزنها الحقيقى مابين 750 جرام و950 جرام». مطالباً بتكثيف الرقابة على كل مايتعلق بملف اوزان السلع للتأكد من حقيقة وزنها ومحاكمة كل المخالفين.