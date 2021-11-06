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مصرع سيدة مجهولة صدمتها سيارة على طريق «مسطرد- أبوزعبل»

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مصرع سيدة مجهولة صدمتها سيارة على طريق «مسطرد- أبوزعبل» مصرع سيدة مجهولة صدمتها سيارة على طريق «مسطرد- أبوزعبل»

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لقيت سيدة مصرعها صدمتها سيارة بطريق مسطرد- أبوزعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ما أدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وجروح بالرأس والذراع الأيسر والساق اليسرى وفر سائق السيارة هاربا عقب الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقي مأمور مركز شرطة الخانكة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بطريق مسطرد- أبوزعبل دائرة المركز وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية

وانتقلت أجهزة الأمن وبالمعاينة تبين أنه أثناء عبور سيدة مجهولة الهوية طريق مسطرد- أبوزعبل دائرة المركز اصطدمت بها سيارة مجهولة «فر قائدها هاربا عقب الحادث» مما أدي إلى وفاتها أثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة وجروح بالرأس والذراع الأيسر والساق اليسرى

وتبين ان الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر طوالها 170 سم وترتدى جلباب أصفر في بني وتم نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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