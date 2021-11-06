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المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الاتجار في المخدرات بالجمالية

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المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الاتجار في المخدرات بالجمالية المشدد 3 سنوات لحداد بتهمة الاتجار في المخدرات بالجمالية

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قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة حداد بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه الاتجار في المواد المخدرة.

البداية كانت بورود معلومات لوحدة مباحث الجمالية بقيام المتهم بالاتجار في المخدرات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافات مخدرة ومبلغ مالي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 13 لفافة وكيس بلاستيك بداخلها أجزاء نبات ثبت أنها من مشتقات المخدرات.

المصرى اليوم

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