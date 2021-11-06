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ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بالحجاب خلال زيارتها لأحد المساجد، إذ ارتدت حجاباً يظهر منه بعض خصلات شعرها. ونشرت مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، خلال ظهورها بالحجاب واستعراض المسجد الذي زارته.

وكان قد وجه أشرف صبري والد ياسمين صبري، رسالة لها بعد تصريحاتها التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الأجتماعي خلال الفترة الماضية، حول أنها أنقطعت علاتها به وهي في الثانية من عمرها.

فخرج والدها وكذب تصريحاتها بشأن أنها لم تره منذ كانت في الثانية من عمرها، ونشر عدة صور من خطوبتها الأولى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا:«بعد ماسمعت أكــ ـاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطـ ـــعن أبوها في ضـــهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلـــها عربية يا ريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها»؟.

وأضاف: «الكدب ده بيبـــرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن إخواته ماجـــوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش إنها أتطلقـــت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لأنه حكالي وقالي أمها خــــربت بيتنا».

وتابع: «واتجـــوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهـــري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل».

في وقت سابق، نفت ياسمين صبري توليها كتابة مسلسلها المقبل في المارثون الرمضاني 2022، مؤكدةً أن المسلسل من كتابة المؤلف محمد عبدالمعطي، والعمل من فكرتها.

ياسمين صبري بالحجاب