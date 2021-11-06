وفد من الجامعة العربية إلى الخرطوم للمساهمة في معالجة الأزمة في السودان

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بناء على تكليف من أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يتوجه وفد من الامانة العامة للجامعة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للاسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، أنه من المقرر ان يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار.

ووقعت جامعة الدول العربية في أغسطس ٢٠١٩ على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام أبوالغيط في المساعي المبذولة آنذاك في جهود توفيق الآراء.

هذا ومن المنتظر ان يصل الوفد إلى الخرطوم مساء اليوم ٦ نوفمبر ٢٠٢١.

وقال رئيس وفد وساطة جنوب السودان إلى الخرطوم، توت قلواك، في وقت سابق إنه تم التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة في السودان، ومن المتوقع الإعلان عنه قريبًا، إذ وافق قائد الجيش السودانى، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على الإفراج عن بعض المعتقلين وإطلاق سراح البقية خلال مرحلة لاحقة، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق في الاتفاق إلى العودة لما قبل 25 أكتوبر، إلا أنه يوجد تقارب في الرؤى بين الطرفين.

من جانبه، أكد «البرهان» حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطى في البلاد، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وأشار لدى لقائه المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقى، أولسون أبوسانجو، أمس، إلى أن «القوات المسلحة تسعى إلى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة تأتى بحكومة مدنية منتخبة تمثل تطلعات الشعب السودانى».