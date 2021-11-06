أخبار عاجلة

أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون -
وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية -
لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة» -
مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط» -
«النقل» تشدد في الانتهاء من محطة مترو المتحف الكبير -
«عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل -
نائب «وفدى» بـ«الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بدعم مطالبات مصر بخروج المرتزقة من ليبيا -
تجري بروفات يومية.. نفاد تذاكر حفل أصالة بمهرجان الموسيقى العربية -
4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة -
حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رويترز": "بوينج" توافق على تسويةٍ بقيمة 237.5 مليون دولار

Print
"رويترز": "بوينج" توافق على تسويةٍ بقيمة 237.5 مليون دولار "رويترز": "بوينج" توافق على تسويةٍ بقيمة 237.5 مليون دولار
كما قضت أيضًا بانتخاب رئيس إضافي لمجلس الإدارة

كشفت وثائق أن الرئيسين الحالي والسابق لشركة بوينج، تَوَصلا إلى اتفاق مقترح بقيمة 237.5 مليون دولار مع المساهمين، لتسوية قضيةٍ متعلقة بمراقبة السلامة في طائرات 737 ماكس.
ومُنعت طائرات 737 ماكس التي حققت أفضل مبيعات لبوينج، من التحليق لمدة عشرين شهرًا بعد حادثيْ تحطم لطائرتين من هذا الطراز في 2018 و2019 بفارق خمسة أشهر، أسْفَرَا عن مقتل 346 شخصًا. ثم عادت إلى الخدمة بعدما أجرت الشركة تعديلات مهمة على البرمجيات والتدريب.
وأكدت بوينج اتفاق التسوية الذي تم إيداعه لدى محكمة ديلاوير تشانسري في وقت متأخر أمس الجمعة، ويقضي بانتخاب رئيس إضافي لمجلس الإدارة، يملك خبرة في الطيران أو هندسة الطيران أو مراقبة سلامة المنتجات في غضون عام.
كما يشترط الاتفاق المقترح أن يكون هناك دائمًا ما لا يقل عن ثلاثة مديرين لهم خبرة في الأمور المتعلقة بالسلامة. ويتعين موافقة قاضٍ على الاتفاق ليصبح نهائيًّا.
وتُلزم التسويةُ بوينج أيضًا، بتقديم تقارير علنية سنوية بشأن السلامة، تتعلق بالتعديلات التي أجرتها الشركة منذ حادثيْ تحطم طائرتي 737 ماكس.
وخسرت الشركة نحو 20 مليار دولار بسبب الحادثين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي

بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي

"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية

"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية

رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين

رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين

الشباب يواجه أبها وديًّا

الشباب يواجه أبها وديًّا