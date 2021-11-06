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أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:21 مساءً
وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:21 مساءً
لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:20 مساءً
مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:20 مساءً
«النقل» تشدد في الانتهاء من محطة مترو المتحف الكبير
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:20 مساءً
«عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:20 مساءً
نائب «وفدى» بـ«الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بدعم مطالبات مصر بخروج المرتزقة من ليبيا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:19 مساءً
تجري بروفات يومية.. نفاد تذاكر حفل أصالة بمهرجان الموسيقى العربية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:19 مساءً
4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هنا انهى طالبي الطب والهندسة حياتهما بالكلور وكيس البلاستيك.. فندق على البحر
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 02:17 مساءً
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