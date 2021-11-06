وفاة الفنان أحمد عبدالحي بعد صراع مع المرض

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أعلن الفنان أحمد السلكاوي منذ قليل وفاة صديقه الفنان أحمد عبدالحي أثناء إجراءه عملية جراحية بمعهد ناصر.

وكتب السلكاوي منشورا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيه «توفى إلى رحمة الله الفنان أحمد عبدالحي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وكان أحمد السلكاوي أمس قد طالب من اصدقائه أمس التبرع بالدم لـ عبدالحي حيث كتب عبى «فيس بوك»: أصدقائي.. صديقنا الفنان أحمد عبدالحي زوج صديقتنا الفنانة سلوى عزب هيعمل عملية بكرة في معهد ناصر.. محتاجين 10 متبرعين بالدم ضروري بكرة الساعة 9 الصبح، دعواتكم بالشفاء العاجل وإن العملية تنجح بمشيئة الله.. وربنا يجعل تعبكم لوجه الله في ميزان حسناتكم.



والفنان أحمد عبدالحي بدأ مسيرته الفنية فى نهاية التسعينيات وأدى أدوارا ثانوية في السينما والتلفزيون، وشارك في العديد من الأعمال بأدوار بسيطة.