مبادرة تكريم صناع الأمل «بكره أكتوبر أحلى» بابنى بيتك

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كرم أعضاء مبادرة تكريم صناع الأمل «بكره أكتوبر أحلى»، سامية يوسف، مدرسة العلوم، والتى بدأت بنشر أفكارها الجمالية، وتوعية جيرانها في مناطق صفوة أكتوبر قطاع( أ)، وإضافة لمسة جمالية ملفتة بالتعاون مع جيرانها بالجهود الذاتية بتزين ودهان أعمدة الإنارة بألوان فسفورية وعلم مصر، وأيضًا دهان بلدورات الأرصفة بالإضافة إلى زراعة بعض الأشجار والورود فضلا عن تنظيم حملة لتنظيف الشارع وتجميله.

تقول سامية يوسف: «قمت بتنظيم حملة بالتعاون مع جيرانى لتنفيذ الأفكار الجمالية بالشوارع وقمنا بشراء المواد الخام والألوان وبعض لمبات والتى تم تركيبها بالتسيق مع جهاز حدائق مدينة 6 أكتوبر تحت اشراف المهندس أحمد نامور معاون رئيس الجهاز فضلا عن القيام بتنظيم حملة نظافة مكبرة تحت اشراف كلا من مسؤولى النظافة إبراهيم، والمهندس خالد محمدى مدير الكهرباء المهندس خالد محمدى».