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«نداء »: 4 مليون «توك توك» تمحي 4 مليون حرفي في

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«نداء مصر»: 4 مليون «توك توك» تمحي 4 مليون حرفي في مصر «نداء »: 4 مليون «توك توك» تمحي 4 مليون حرفي في

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قال الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء ، إن «التوك توك» أصبح ظاهره وواقع مؤسف في شوارع مصر وانتشر بشكل بشع في المناطق العشوائية، ولم تعد مشكلته في انتشار جرائم وحوادث السرقه والخطف في المجتمع فقط، إذ أصبح وسيله لكثير من المجرمين لارتكاب جرائمهم، لأنه يوفر لهم كل ضمانات الحماية، لا أحد يستطيع أن يسجل نمره حتي يميزه عن الاخر حيث انهم متشابهين تمام والا يحمل أي منهم نمر كي يرجع إليها أي شاهد عيان أو حتي كاميرات مراقبة.

أضاف «زيدان» في بيان اليوم السبت، أن المشكلة الحقيقية، وراء «التوك توك» هو ضياع أكثر من حرفة وتعرضها الاندثار نتيجه اتجاه الشباب ممن لم ينالو حظهم من التعليم إلى تلك الوسيله لجلب الرزق ولم يعد هناك اهتمام أو نظره تجاه كتير من الحرف التي كانت هي الوجهة الرئيسية للعمل إن ضاعت فرصه التعليم، أين حرفه زخرفة الخشب والنحاس والمشغولات اليدويه وصناعة السبح والأختام وغيرها أين تلك الحرف البسيطه التي شكلت الإنسان المصري والتي تعبر عن هويته وحفظها من الاختلاط مع الهويات والثقافات الأخرى، والتي كانت في وقت من الأوقات ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

لدينا 4 مليون «توك توك» تمحي 4 مليون حرفي، وطالب «زيدان» الدولة بسرعه التدخل لحل تلك الأزمة، والتي قد تكون كارثه في وقت ليس بالبعيدة، إن أهملتها الدولة وظلت ملتزمًا الصمت تجاه تلك المأساة التي تقضي على روح وهويته وحضاره مصر، فليس من المقبول أبدا أن تقف مكتوفه اليد، أمام تلك الظاهرة التي تغطي على المظهر الحضاري الذي يسعي ويحارب من أجله الرئيس عبدالفتاح والذي قام بطفر عمرانية لا يمكن لأحد أن ينكرها لبناء جمهورية جديدة وحضارية يفتخر بها كل مواطن على أرض مصر.

المصرى اليوم

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