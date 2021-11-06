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حقوق الإنسان بالنواب: 19 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» ترجمة حقيقة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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حقوق الإنسان بالنواب: 19 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» ترجمة حقيقة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بالنواب: 19 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» ترجمة حقيقة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

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قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة انعكاس حقيقى للمبادرة الوطنية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ولعل نتائجها على الأرض خير دليل على اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الانسان، حيث ساهمت «حياة كريمة»، في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المبادرة تستهدف القرى والريف المصرى وفى القلب منها المرأة، حيث تمثل المرأة 78% من إجمالي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، وهذا يؤكد عزم الدولة المصرية على تمكين المرأة المصرية ومنحها كامل حقوقها في شتى القطاعات والمجالات المختلفة، حيث تعد تكافل وكرامة برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة تستهدف الأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، وتحسين حياة قرابة 60 مليون مواطن مصرى لها 9 أهداف، أبرزها الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، بالإضافة إلى مد الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

المصرى اليوم

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