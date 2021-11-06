أخبار عاجلة

أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون -
وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية -
لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة» -
مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط» -
«النقل» تشدد في الانتهاء من محطة مترو المتحف الكبير -
«عربية النواب» تناقش حماية اللغة العربية والأوضاع في العراق خلال اجتماعات الأسبوع المقبل -
نائب «وفدى» بـ«الشيوخ» يطالب المجتمع الدولي بدعم مطالبات مصر بخروج المرتزقة من ليبيا -
تجري بروفات يومية.. نفاد تذاكر حفل أصالة بمهرجان الموسيقى العربية -
4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة -
حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

متابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لحظة بلحظة (الشوط الأول)

Print
متابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لحظة بلحظة (الشوط الأول) متابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لحظة بلحظة (الشوط الأول)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تشكيل مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لديربي مدينة مانشستر أمام السيتي، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

???? ???????????????? ???????????????? ???? Introducing the Reds line-up for the Manchester derby ✊#MUFC | #MUNMCI

— Manchester United (@ManUtd)

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، بايلي، ماكتوميناي.

خط الهجوم: رونالدو، جرينوود.

تشكيل مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: دياز، كانسيلو، ستونز، والكر.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، جوندوجان قبل فودين، دي بروين.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.

تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

اقرأ أيضًا

مواعيد مباريات اليوم 6-11-2021 والقنوات الناقلة لمواجهات مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد

مشاهدة مباراة اليونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الإنجليزي الآن

بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة أمام مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة حتى ويتصدر تشيلسي البطولة بفارق خمس نقاط كاملة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون

أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون

وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية

وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية

لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»

لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»

مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط»

مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط»