متابعة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لحظة بلحظة (الشوط الأول)

تشكيل مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لديربي مدينة مانشستر أمام السيتي، اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البريميرليج.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، لوك شاو، وان بيساكا.

خط الوسط: فريد، برونو فرنانديز، بايلي، ماكتوميناي.

خط الهجوم: رونالدو، جرينوود.

تشكيل مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: دياز، كانسيلو، ستونز، والكر.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، جوندوجان قبل فودين، دي بروين.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.

تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة أمام مانشستر سيتي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة حتى ويتصدر تشيلسي البطولة بفارق خمس نقاط كاملة.