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تشكيل السيتي الرسمي أمام اليونايتد في ديربي «مانشستر»

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تشكيل السيتي الرسمي أمام اليونايتد في ديربي «مانشستر» تشكيل السيتي الرسمي أمام اليونايتد في ديربي «مانشستر»

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يحل مانشستر سيتي ضيفًا على مانشستر يونايتد اليوم السبت 6-11-2021، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

وقد أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: دياز، كانسيلو، ستونز، والكر.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، رودري، جوندوجان قبل فودين، دي بروين.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس.

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