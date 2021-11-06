ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات بالقليوبية

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تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قيام أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية متنوعة لمخدرات الهيدرو والشادو والبودر وكمية من الأقراص المخدرة وعدد من أدوات التصنيع .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.