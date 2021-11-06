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بحوزته 63 قطعة أثرية.. ضبط أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار بأسيوط

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بحوزته 63 قطعة أثرية.. ضبط أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار بأسيوط بحوزته 63 قطعة أثرية.. ضبط أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار بأسيوط

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وبحوزته 63 قطعة يشتبه في أثريتها بأسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بالحفر داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه وتبين وجود حفرة بعمق 2.5 متر وضبط 31 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام و32 قطعة عملات معدنية يشتبه فـى أثريتها الأدوات المستخدمة فـى الحفر وفرد محلي.

بمواجهته، اعترف بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأن القطع المضبوطة ناتج الحفر بقصد البيع والتربح وحيازته للسلاح للدفاع بعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادوا بأثرية المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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