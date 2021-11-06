ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين، بغرض توظيف أموالهم في مجال الدعاية والإعلان ومنحهم أرباح.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال الاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب شركة بالعجوزة بالجيزة، له معلومات جنائية ، وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً، والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم بترك محل إقامته والتنقل بين العديد من محال الإقامة المختلفة من حين لآخر خشية ضبطه، كما أضافت التحريات بتردده على دائرة قسم شرطة الجيزة لمقابلة بعض ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.