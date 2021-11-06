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أمين عهدة يختلس 31 طن دقيق ويبيعها بسوهاج

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أمين عهدة يختلس 31 طن دقيق ويبيعها بسوهاج أمين عهدة يختلس 31 طن دقيق ويبيعها بسوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة، السبت، من ضبط أمين عهدة بجمعية استهلاكية بتهمة اختلاس 31 طن دقيق وبيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي إحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، بقيام أمين عهدة بالجمعية باختلاس كميات من الدقيق المسلم إليه من عهدته وبيعها في الأسواق والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام أمين عهدة بالجمعية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله وقام بالاستيلاء على كميات من الدقيق من عهدته بلغت 31.150 طن والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وعدم توريد قيمتها لخزينة الجمعية محل عمله واختلاس تلك المبالغ لنفسه، ما أضر بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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