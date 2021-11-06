سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بأسيوط

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ترويج المواد المخدرة، وبحوزته كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بأسيوط.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، نشاط تشكيل عصابى ضم 5 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس الشابو وترويجها على عملائهم، وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الآثمة، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال مزاولة نشاطهم الإجرامى بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس الشابو وكمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة وفرد محلى وطبنجة صوت معدلة .

وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1.5 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.