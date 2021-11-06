مصرع 10 مصابين بـ«كورونا» في حريق مستشفى بالهند

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قال مسؤول صحي هندي إن حريقا شب في وحدة العناية المركزة بمستشفى حكومي في مدينة أحمد ناجار وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأوضح مسؤول الصحة بالولاية «بي.دي. جاندال»، أن السلطات ما زالت تحقق في سبب حريق اليوم السبت.

وأضاف أنه لم يتسن إنقاذ سوى 7 فقط من 17 مريضا في وحدة العناية المركزة من الحريق، فيما لايزال اثنان من المصابين في حالة حرجة.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر عن حزنه على الوفيات، وقدم تعازيه لأسرهم، مضيفا: «أتمنى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن».

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من المستشفى.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن مصادر في وزارة الداخلية الهندية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.

كان حادثا مماثلا أودى في مايو بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.