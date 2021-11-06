أخبار عاجلة

4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة -
حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر -
«بوست» على «فيس بوك» يجمع 120 ألف جنيه فى 5 ساعات (فيديو) -
يحتفى برموز «أبوالفنون».. «شرم الشيخ للمسرح» يسدل الستار على دورته السادسة بـ«لقاء الأجيال» -
في ذكرى وفاته الخامسة.. رأفت الهجان ليس السبب الوحيد في خلاف الساحر والزعيم -
بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي -
"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية -
رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين -
الشباب يواجه أبها وديًّا -
المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مصرع 10 مصابين بـ«كورونا» في حريق مستشفى بالهند

Print
مصرع 10 مصابين بـ«كورونا» في حريق مستشفى بالهند مصرع 10 مصابين بـ«كورونا» في حريق مستشفى بالهند

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مسؤول صحي هندي إن حريقا شب في وحدة العناية المركزة بمستشفى حكومي في مدينة أحمد ناجار وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وأوضح مسؤول الصحة بالولاية «بي.دي. جاندال»، أن السلطات ما زالت تحقق في سبب حريق اليوم السبت.

وأضاف أنه لم يتسن إنقاذ سوى 7 فقط من 17 مريضا في وحدة العناية المركزة من الحريق، فيما لايزال اثنان من المصابين في حالة حرجة.

وعبر رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر عن حزنه على الوفيات، وقدم تعازيه لأسرهم، مضيفا: «أتمنى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت ممكن».

وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السفلي من المستشفى.

وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن مصادر في وزارة الداخلية الهندية ترجيحها أن سبب الحريق يعود إلى قصر دارة كهربائية.

كان حادثا مماثلا أودى في مايو بأرواح 18 شخصا في مستشفى آخر غرب الهند.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون

أحمد فوزي: لا بديل للمنتخب عن الفوز في مباراتي أنجولا والجابون

وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية

وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات تصل لـ 8 آلاف جنيه وحوافز وأرباح سنوية

لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»

لدفع الأعمال.. محافظ القليوبية يتفقد الطريق الحر «بنها- المنصورة»

مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط»

مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط»