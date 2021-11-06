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أمطار تسقط على سيارة واحدة بكثافة.. ظاهرة غريبة في إندونيسيا ()

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أمطار تسقط على سيارة واحدة بكثافة.. ظاهرة غريبة في إندونيسيا (فيديو) أمطار تسقط على سيارة واحدة بكثافة.. ظاهرة غريبة في إندونيسيا ()

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وثقت كاميرة هاتف واقعة «غريبة» من نوعها في إندونيسيا لذلك انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع الساعات الماضية.

حيث حصلت سيارة على كميات من الأمطار مقارنة بغيرها من السيارات بجوارها، وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنها «ظاهرة الطقس النادرة» حدثت في موقف للسيارات في بيكاسي ريجينسي في مقاطعة جاوة الغربية، الاثنين الماضي.

وقال أحد الشهود للواقعة ويدعى أوريان ريانا: «في البداية، اعتقدت أن شخصًا ما كان يلعب بالماء فوق الفندق، لكن عندما نظرت لأعلى، كان يتساقط بالفعل من السماء، كانت تمطر».

واقترب أوريان، وهو عضو في مجلس النواب الإقليمي بيكاسي ريجنسي، من السيارة السوداء المبللة لكنه قال إنه لم يجد أي شخص يرش الماء عليها عن عمد.

وتابع: «لقد حدث أنني كنت في موقف السيارات في ذلك الوقت، أخذت هاتفي الخلوي على الفور والتقطت مقطع للمطر» .

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الظاهرة، وهي سقوط الأمطار فقط على منطقة صغيرة، تُعرف باسم «المطر المحلي الفائق».

ووقع حادث مماثل في عام 2017 في إندونيسيا، حيث تساقطت الأمطار على منزل واحد في جنوب جاكرتا.

وتم تصوير اللقطات في الوقت الذي تمر فيه إندونيسيا بموسم الرياح الموسمية مع هطول أمطار غزيرة بعد نوبات من ارتفاع درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية.

كما تم تسجيل أمطار شديدة في باليرمو بإيطاليا في عام 2016، وصدمت الأمطار التي سقطت على منطقة على الطريق في ذلك الوقت سائقي السيارات والمشاة.

تشهد إندونيسيا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا والفلبين وتايلاند ذروة موسم الأمطار الموسمية الاستوائية، والذي يستمر حتى أواخر نوفمبر الجاري.

غالبًا ما تتبع درجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 35 درجة مئوية عواصف استوائية قوية مصحوبة بالرعد والبرق والأمطار والفيضانات السريعة التي تتسبب في تدفق الأنهار بشكل أسرع وتصبح خطرة.

فيما أشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين بالأرصاد الجوية أكدوا أنها ظاهرة «نادرة»، مُتابعين: «هذا لا يبدو ظاهرة طبيعية للطقس»، ولم يوضحوا حقيقة الفيديو من الناحية العلمية.

المصرى اليوم

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