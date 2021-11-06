بتكلفه ٢٧ مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح المبنى الجديد للوحدة المحلية في نجع حمادي

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افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينه نجع حمادي، بتكلفه اجمالية بلغت ٢٧ مليون، وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين بشكل حضاري والعمل على تلبيه احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح «الداودي» أن المحافظة، تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن القناوي، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

ومن جانبه أوضح عبدالله خبير رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينه نجع حمادي، أنه تم نقل المبني الجديد إلى ميدان الأوقاف وتم تجهيزه على احدث مستوي يليق بتقديم كافه الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن المبني تبلغ مساحته ١٢٠٠ متر ومكون من ٧ طوابق، دور أرضي و٦طوابق علوي ،والمبني مجهز بكاميرات مراقبه واجهزة نداء ألي للنداء على المواطنين من خلالل الرقم المعطي اليهم، وبه اربع وثلاثين جهاز كمبيوتر ،وعدد ٥طوابع، و٥مسح ضوئي ،و٥ مكينات تصوير لتوفير كافه سبل الراحة للمواطنين وتقديم خدمات على أعلي مستوى.

افتتاح الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى

افتتاح الوحدة المحلية لمركز نجع حمادى

وعلي هامش الافتتاح وجه محافظ قنا جميع العاملين بالوحدة المحلية بالتواصل الدائم مع المواطنين ،والعمل دائما على خدمتهم، وإنجاز المهام الخاصة بهم وتحقيق الانضباط الإداري والعمل كفريق عمل واحد لبحث المكشلات المقدمه من المواطنين وعرضه كل جهه لرأيها في المشكله ،وتحديد أسلوب حلها بأسرع وقت ممكن ووفقا للقوانين والامكانيات المتاحة .