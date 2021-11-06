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مسافر يفقد أعصابه في المطار بسبب تأجيل رحلته.. حطم مكاتب الاستقبال ()

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مسافر يفقد أعصابه في المطار بسبب تأجيل رحلته.. حطم مكاتب الاستقبال (فيديو) مسافر يفقد أعصابه في المطار بسبب تأجيل رحلته.. حطم مكاتب الاستقبال ()

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يرصد أحد المسافرين بعد أن فقد أعصابه في مطار جواروليوس الدولي في مدينة ساو باولو البرازيلية.

وخرج الرجل عن شعوره وظل ينهر الموظفين بصوت مرتفع والتقط حاجزًا وألقاه بقوة أمام مكتب تسجيل الوصول التابع لشركة الطيران، بسبب عودة الطائرة وتأجيل رحلته.

ووفقًا لشركة الطيران الاقتصادي التي تدعى «جول»، اضطرت الرحلة G3 1324 إلى العودة إلى المطار بعد الإقلاع بسبب الظروف الجوية السيئة، ووجود عاصفة.

وأكدت الشركة أنها قدمت الدعم اللازم لجميع العملاء والركاب المقيمين لمواصلة رحلتهم على الرحلات المقررة التي كان من المقرر أن تتم يوم الثلاثاء، وفقًا لموقع «news».

يدعي أحد الأشخاص أن السبب وراء الغضب الشديد للراكب وزوجته هو أنهما كانا ينتظرون على متن الطائرة بدون مكيفات ونفد الطعام والحفاضات لطفلهم البالغ من العمر 5 أشهر.

ونشرت منصة «فلاش نيوز» الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام.

المصرى اليوم

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