إعلام النواب: ثقافة الطفل من أبرز الملفات لضمان حماية أبنائنا الأفكار الهدامة

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قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملف الاهتمام بثقافة الطفل من خلال الرقابة على إصدارات كتب الطفل ودعمها وإدراجها ضمن جوائز الدولة، وتدشين مجلة للطفل المصري في مقابل عشرات المجلات والسلاسل للكبار، من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، لما لها من دور بشكل مباشر على تنشئة الأجيال الجديدة والاهتمام الوعى المجتمعى.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الدولة المصرية في خطة التنمية المستدامة كانت حريصة على الوعي وعلى الاهتمام بالنشء الجديد، ولهذا نجد محور كامل عن بناء الإنسان، ولعل أفضل مراحل البناء في مرحلة الطفولة، والاستثمار في الأطفال، ولهذا يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بثقافة الطفل وزرع الانتماء وتذوق الأعمال الهادفة التي تكون عامل مساعد في تشكيل الوجدان جانب الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وتابعت رشاد:«الأسرة عليها دور كبير في ثقافة الطفل، ولكن في ظل عالم السوشيال ميديا والتطور الكبير في وسائل التواصل يجب أن يكون هناك تضافر للجهود بين الوزارات المختلفة بجانب الدور الأساسى للأسرة في الرقابة على الأطفال والاهتمام بثقافة الطفل بشكل مباشر وتقديم كل ما هو يساهم بصورة كبيرة في تشكيل الوجدان وزرع الانتماء وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يتم ترويجها عبر هذه الشبكات العنكبوتية والأفكار الهدامة».

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الاهتمام بثقافة الطفل يجب أن يتماشى مع المجريات الحديثة من خلال طرح برامج وكتيبات عبر مواقع التواصل المختلفة وتدشين موقع تابع للوزارة يُعلى من شأن برامج الأطفال والاهتمام بثقافة الطفل ويساعدهم في الحصول على كافة متطلباتهم على أن يكون تحت رقابة الوزارة لضمان عدم انتشار أيا من الأعمال الهابطة وغير الهادفة، ومن ثم يجب أن يتم مخاطبة الأطفال بلغتهم والتقرب إليهم لضمان تخريج جيل سليم نافع لبلده ولنفسه في آن واحد.