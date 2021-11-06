إلهام شاهين: أنا نجمة السينما الوحيدة اللي خريجة مسرح

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أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لأنها كانت تحلم أن تصبح مخرجة مسرحية، لكنها إحترفت التمثيل وأصبحت نجمة سينمائية، مضيفة: «دائما يقولون أن إلهام شاهين نجمة السينما الوحيدة في تاريخ السينما اللي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، يعني درست مسرح وبقيت نجمة في السينما».

وتابعت إلهام شاهين خلال حلولها ضيفة ببرنامج «بيت للكل»، الذي يعرض على التليفزيون المصري، أنها دائما تحب تقديم رسالة في أعمالها، ودائما تحب الخيوط الشائكة التي يخشى الجميع الإقتراب منها، مثل «زنا المحارم» الذي تم مناقشته في فيلم «حظر تجول»، وحصلت على العديد من الجوائز عليه.

وبكت الفنانة إلهام شاهين خلال عرض مشهد من فيلم حظر تجول، وعلقت إلهام شاهين عليه قائلة: «لما أم بتشحت من بنتها كلمة ماما، وفي الآخر ترد البنت على مامتها تقولها مش هتبتذيني وتخليني أقولك يا ماما، أنا كل دور بعيشه، أنا مبعرفش أمثل، أنا لازم أعيش الشخصية بصدق وده بيتعبني جدا، معنديش تكنيك الممثل، أنا بدخل المشهد مش عارفة هعمل إيه، بس بعيش اللحظة بجد».