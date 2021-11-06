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ضبط شخص بتهمة تزوير مستندات للحصول على قرض بنكي

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ضبط شخص بتهمة تزوير مستندات للحصول على قرض بنكي ضبط شخص بتهمة تزوير مستندات للحصول على قرض بنكي

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأسخاص بتهمة تزوير مستندات رسمية للحصول على قرض مالى من أحد البنوك بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، بالتقدم لمسؤولي أحد البنوك طالباً الحصول على قرض مالي، ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجاري «مزور» منسوب صدوره إلى أحد مكاتب السجل التجارى بالقاهرة «خلافاً للحقيقة»، كونه صاحب مصنع ملابس جاهزة كائن بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالي والاستيلاء على قيمته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبحوزته قيد في السجل التجاري منسوب صدوره إلى أحد مكاتب السجل التجاري بالقاهرة باسمه «مزور» وهاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواءه على صور من السجل التجاري المزور والمُستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بتزوير السجل التجاري عن طريق استخدام برنامج «الفوتوشوب»، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بإحدى مقاهي الإنترنت بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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