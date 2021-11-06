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قتل وسرق ربة منزل في روض الفرج.. إحالة أوراق سائق توك توك للمفتي

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قتل وسرق ربة منزل في روض الفرج.. إحالة أوراق سائق توك توك للمفتي قتل وسرق ربة منزل في روض الفرج.. إحالة أوراق سائق توك توك للمفتي

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل على السيد، السبت، إحالة أوراق سائق توك توك للمفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه لاشتراكه مع آخر في قتل ربة منزل عمدا وسرقتها بالإكراه في روض الفرج، وتحديد جلسة 4 ديسمبر للحكم.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهما في 15 نوفمبر 2020، بدائرة قسم شرطة روض الفرج، قتل المتهم الأول المجني عليها «فاطمة- س» عمدًا بسلاح سكين حيث سدد لها عده طعنات بجسدها وفرا هاربين، واقترنت جريمة القتل بجريمة سرقه مبلغ مالي وهاتف محمول.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول اعترف بسرقة المجني عليها لمروره بضائقة مالية ودلف لمسكنها وتمكن من سرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي وخشية من افتضاح أمره سدد لها طعنات من سلاح استولى عليه من مسكنها قاصدا إزهاق روحها، وتمكن بالفرار وقام ببيع المسروقات للمتهم الثاني مقابل مواد مخدرة.

المصرى اليوم

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