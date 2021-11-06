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إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين في شبين القناطر بسبب الخلافات العائلية

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إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين في شبين القناطر بسبب الخلافات العائلية إصابة 3 أشخاص في مشاجرتين في شبين القناطر بسبب الخلافات العائلية

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرتين بسبب الخلافات العائلية والجيرة في شبين القناطر وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق فطلبت الاستعلام عن المصابين.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول «ز. ا. ع» 15 سنة طالب مصابا بجرح نافذ بطول 8 سم أسفل البطن و«ا. ح» 45 سنة مصابا بجرح قطعى شديد وقطع أوتار، إثر مشاجرة انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن المصابين تشاجرا معهما شخص يدعى «ت. ع» بسبب خلافات عائلية.

كما استقبل مستشفى شبين القناطر شخصا يدعى «س. ح. م» 46 سنة ادعاء مشاجرة مع آخرين وتبين إصابة الأول بجرح قطعى بالرقبة من الجانب الأيسر وجرح قطعى باليد اليسرى.

وتحرر محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق فطلبت الاستعلام عن حالة المصابين وضبط المتهمين.

المصرى اليوم

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