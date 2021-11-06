المشدد 3 سنوات لـ«صانع سبح» بتهمة الاتجار في المخدرات

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قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة «صانع سبح» في منطقة الجمالية بالقاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بالاتجار بالمخدرات.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في 21 نوفمبر 2020، أحرز مخدرات بقصد الاتجار.

البداية كانت بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وكشفت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، بضبط وتفتيش المتهم.

وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لجوهر مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من متعاطى المخدرات.