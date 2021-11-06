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تأجيل محاكمة 17 متهما بـ«اقتحام قسم العرب» لـ11 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 17 متهما بـ«اقتحام قسم العرب» لـ11 ديسمبر تأجيل محاكمة 17 متهما بـ«اقتحام قسم العرب» لـ11 ديسمبر

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أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبدالرحيم، اليوم السبت، إعادة محاكمة 17 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة العرب»، لجلسة 11 ديسمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات بورسعيد سبق أن أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد «غيابيًا» لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين «حضوريًا» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

المصرى اليوم

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