السديس يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الموحد بين الرئاسة والوكالة

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الرئيس العام وجّه بعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قراراً بإعادة تشكيل المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وأصدر قراراً بتعين سعادة المستشار ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، مشرفاً على المجلس، وتعيين وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية وكيلاً للمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري رئيساً للمجلس، والمستشار ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية بالوكالة عبدالعزيز بن علي الأيوبي نائباً.

وعضوية كل من:

١- وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الأستاذ بدر بن عبد الله الفريح عضواً.

٢- الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بالوكالة الأستاذ عبدالله بن خطاب الحنيني عضواً.

٣- سعادة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتنمية البشرية بالوكالة الأستاذ هاني بن جمعان الحسيني عضواً.

٤- وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والدعم والتنمية والخدمات المساندة الأستاذ طلال بن صالح الثقفي عضواً.

٥- الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة بالوكالة الأستاذ علي بن الإمام الشنقيطي عضواً.

٦- الوكيل المساعد للحوكمة والشؤون القانونية بالوكالة الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الحيدر عضواً.

٧- الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالوكالة المهندس فارس بن مفوز الصاعدي عضواً.

٨- الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي بالوكالة الأستاذ جمعان بن رديفان الجهني عضواً.

٩- مساعد مدير عام مكتب الرئيس العام المشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية الأستاذ عمر بن عبدالعزيز الحميدي عضواً وأميناً للمجلس.

١٠- مساعد المشرف العام على مكتب الرئيس العام بالوكالة للشؤون التقنية الأستاذ فخري بن جنيد فيض سكرتيراً للمجلس.

١١- وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي عضواً.

١٢- الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس سنان بن عادل تركستاني عضواً.

١٣- الوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية بالوكالة المهندس سعد بن محمد الأحمدي عضواً.

١٤- الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بالوكالة المهندس محمد بن علي فقيهي عضواً.

١٥- وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة الأستاذة مرام بنت عبدالكريم المعطاني عضواً.

١٦- الوكيل المساعد لتمكين المرأة بالوكالة الأستاذة ليلى بنت عايض المحمدي عضواً.

كما وجّه بعقد اجتماعات المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل مرة في مكة المكرّمة ومرة في المدينة المنوّرة.