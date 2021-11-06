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4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
«بوست» على «فيس بوك» يجمع 120 ألف جنيه فى 5 ساعات (فيديو)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
يحتفى برموز «أبوالفنون».. «شرم الشيخ للمسرح» يسدل الستار على دورته السادسة بـ«لقاء الأجيال»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
في ذكرى وفاته الخامسة.. رأفت الهجان ليس السبب الوحيد في خلاف الساحر والزعيم
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
الشباب يواجه أبها وديًّا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
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فيديو اليوم السابع
لما الشتا يدق البيبان.. اعرف أسعار البطاطين والدفايات بسوق حمام الثلاثاء
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 01:48 مساءً
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