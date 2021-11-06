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4 اجتماعات لـ «صناعة النواب» الأسبوع المقبل لمناقشة تنمية القطاع الصناعي وطلبي احاطة
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
حمادة أنور: أنجولا أضعف منتخب في مجموعة مصر
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
«بوست» على «فيس بوك» يجمع 120 ألف جنيه فى 5 ساعات (فيديو)
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
يحتفى برموز «أبوالفنون».. «شرم الشيخ للمسرح» يسدل الستار على دورته السادسة بـ«لقاء الأجيال»
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
في ذكرى وفاته الخامسة.. رأفت الهجان ليس السبب الوحيد في خلاف الساحر والزعيم
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 09:03 مساءً
بعد حادثة "الكاظمي".. سهولة الحصول على "المسيَّرات" تُهدِّد الاقتصاد والأمن العراقي
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
"الاتفاق" يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة "النصر" الودية
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
الشباب يواجه أبها وديًّا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
المملكة ترأس اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.. غدًا
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الجمعة 12 نوفمبر 2021 08:58 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تبون يستبعد قرب نهاية الخلاف مع فرنسا بعد تصريحات ماكرون بشأن تاريخ الحزائر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 06 نوفمبر 2021 01:44 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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